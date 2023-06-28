Президентка Молдови відреагувала на останній удар РФ по Краматорську

Президентка Молдови Мая Санду засудила останній ракетний удар по Краматорську, внаслідок якого підтверджена загибель вже 10 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Санду від імені Молдови засудила атаку, зазначивши, що загинули невинні люди і ще багато отримали поранення.

Moldova strongly condemns Russia’s attack on Kramatorsk 🇺🇦, claiming innocent lives & leaving many injured. My thoughts are with those affected by this yet another senseless act of violence. Russia’s targeting of civilians is appalling — the perpetrators must be held accountable. — Maia Sandu (@sandumaiamd) June 28, 2023

"Мої думки з усіма, кого зачепив цей черговий акт беззмістовного насильства. Те, що Росія робить цілями цивільних – це жахливо. Винуватці мають бути притягнені до відповідальності", – наголосила вона.

Як відомо, увечері 27 червня російські війська вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши у піцерію.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули 10 осіб, серед них троє дітей. Поранення отримали 61 людина, серед них троє громадян Колумбії, журналіст із Нідерландів. Його колега та ще один британський журналіст зі своїм фіксером за збігом обставин пішли з піцерії невдовзі перед атакою.