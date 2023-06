Президент Молдовы отреагировала на последний удар РФ по Краматорску

Президент Молдовы Майя Санду осудила последний ракетный удар по Краматорску, в результате которого подтверждена гибель уже 10 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Санду от имени Молдовы осудила атаку, отметив, что погибли невинные люди и еще многие получили ранения.

Moldova strongly condemns Russia’s attack on Kramatorsk 🇺🇦, claiming innocent lives & leaving many injured. My thoughts are with those affected by this yet another senseless act of violence. Russia’s targeting of civilians is appalling — the perpetrators must be held accountable.