ЄС про удар РФ по Краматорську: це терор проти цивільних

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель засудив ракетний удар РФ по Краматорську ввечері у вівторок, наголосивши, що ціллю знову стали цивільні об’єкти і це воєнний злочин.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Боррель зазначив, що цей випадок – "чергова демонстрація терору, який Росія влаштовує українському цивільному населенню", наголосивши, що постраждали ресторан і торговий центр.

In another demonstration of the terror Russia is imposing on Ukrainian civilians, a Russian cruise missile hit a restaurant & shopping centre in #Kramatorsk.

This was a well-known meeting point for intl press. Yet again, Russia continues to violate intl law & commit war crimes — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 28, 2023

"Це популярне місце зустрічей для іноземної преси. Росія продовжує порушувати міжнародне право і скоювати воєнні злочини", – констатував Жозеп Боррель.

Удар по Краматорську засудила також президентка Молдови Мая Санду.

Як відомо, увечері 27 червня російські війська вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши у піцерію.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули 10 осіб, серед них троє дітей. Поранення отримали 61 людина, серед них троє громадян Колумбії, журналіст із Нідерландів. Його колега та ще один британський журналіст зі своїм фіксером за збігом обставин пішли з піцерії невдовзі перед атакою.



