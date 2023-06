ЄС про удар РФ по Краматорську: це терор проти цивільних

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель засудив ракетний удар РФ по Краматорську ввечері у вівторок, наголосивши, що ціллю знову стали цивільні об’єкти і це воєнний злочин.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Боррель зазначив, що цей випадок – "чергова демонстрація терору, який Росія влаштовує українському цивільному населенню", наголосивши, що постраждали ресторан і торговий центр.

In another demonstration of the terror Russia is imposing on Ukrainian civilians, a Russian cruise missile hit a restaurant & shopping centre in #Kramatorsk.

This was a well-known meeting point for intl press. Yet again, Russia continues to violate intl law & commit war crimes