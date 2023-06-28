ЕС о ракетном ударе РФ по Краматорску: это террор против гражданских

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель осудил ракетный удар РФ по Краматорску вечером во вторник, отметив, что целью снова стали гражданские объекты и это военное преступление.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Боррель отметил, что этот случай – "очередная демонстрация террора, который Россия устраивает украинскому гражданскому населению", отметив, что пострадали ресторан и торговый центр.

"Это популярное место встреч для иностранной прессы. Россия продолжает нарушать международное право и совершать военные преступления", – констатировал Жозеп Боррель.

Удар по Краматорску осудила также президент Молдовы Майя Санду.

Как известно, вечером 27 июня российские войска ударили по Краматорску Донецкой области, попав в пиццерию.

По последним данным, в результате атаки погибли 10 человек, среди них трое детей. Ранения получили 61 человек, среди них трое граждан Колумбии, журналист из Нидерландов. Его коллега и еще один британский журналист со своим фиксером по стечению обстоятельств ушли из пиццерии незадолго до атаки.