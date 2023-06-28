Ризик вчинення Росією теракту на ЗАЕС ставить під загрозу весь простір ОБСЄ – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попереджає, що ризик вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем її окупаційних військ, ставить під загрозу весь простір ОБСЄ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив на конференції головування ОБСЄ з огляду питань безпеки.

"Сьогодні Росія погрожує Україні та всьому простору ОБСЄ радіаційним інцидентом на Запорізькій атомній електростанції. Що би не говорила російська пропаганда, саме Росія, і лише Росія має сьогодні мотивацію та засоби для того, щоб вчинити інцидент на ЗАЕС", – сказав глава МЗС.

Він наголосив, що окупувавши станцію та перетворивши її на військову базу, Росія використовує ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу.

"Не знаю, що ще має відбутися, щоб держави-учасниці ОБСЄ визнали очевидне: Росії не місце за цим столом", — підкреслив Кулеба.

Він нагадав, що три тижні тому Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, спричинивши найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття та злочин екоциду.

"Не можна толерувати безкарність Росії… Не може бути пошуку порозуміння з агресором, який намагається знищити українську державність та національну ідентичність", — додав міністр.

Нагадаємо, минулого четверга, 22 червня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія, за даними розвідки, ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

У зверненні в неділю Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджено.

Міністерство закордонних справ на цьому тлі закликало міжнародну спільноту відреагувати на підготовку теракту, зокрема визнати Росію державою-терористом та запровадити санкції проти російської ядерної програми.