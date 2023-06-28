Риск совершения Россией теракта на ЗАЭС ставит под угрозу все пространство ОБСЕ - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупреждает, что риск совершения Россией теракта на Запорожской АЭС, которая находится под контролем ее оккупационных войск, ставит под угрозу все пространство ОБСЕ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил на конференции председательства ОБСЕ по обзору вопросов безопасности.

"Сегодня Россия угрожает Украине и всему пространству ОБСЕ радиационным инцидентом на Запорожской атомной электростанции. Что бы ни говорила российская пропаганда, именно Россия, и только Россия имеет сегодня мотивацию и средства для того, чтобы совершить инцидент на ЗАЭС", – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что оккупировав станцию и превратив ее в военную базу, Россия использует ЗАЭС как инструмент ядерного шантажа.

"Не знаю, что еще должно произойти, чтобы государства-участники ОБСЕ признали очевидное: России не место за этим столом", – подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что три недели назад Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС, вызвав крупнейшую технологическую катастрофу в Европе за десятилетия и преступление экоцида.

"Нельзя терпеть безнаказанность России... Не может быть поиска взаимопонимания с агрессором, который пытается уничтожить украинскую государственность и национальную идентичность", – добавил министр.

Напомним, в прошлый четверг, 22 июня, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия, по данным разведки, вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

В обращении в воскресенье Зеленский заявил, что сценарий по минированию Запорожской АЭС для российских оккупантов утвержден.

Министерство иностранных дел на этом фоне призвало международное сообщество отреагировать на подготовку теракта, в частности признать Россию государством-террористом и ввести санкции против российской ядерной программы.