Спікери парламентів Латвії Едвардс Смілтенс, Литви Вікторія Чміліте-Нільсен та Естонії Лаурі Хуссар заявили про те, що нещодавній заколот ПВК "Вагнер" – ще одне підтвердження непередбачуваності ситуації в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", вони зазначили у своїй спільній заяві.

За їхніми словами, поява в Білорусі бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" може зробити ситуацію з безпекою на східних кордонах НАТО та ЄС ще більш нестабільною.

"Хоча нещодавній "марш правосуддя" на Москву з боку найманої групи Пригожина "Вагнер" є внутрішньою справою Росії, це ще одна ознака непередбачуваності РФ", – йдеться в їхній заяві.

У зв'язку з цим, вони наполягають на необхідності зміцнювати колективну оборону, сили стримування і безпеку на кордонах східного крила НАТО після заколоту найманців з ПВК "Вагнер", і очікують, що на саміті НАТО у Вільнюсі будуть представлені конкретні заходи для досягнення цієї мети.

"Ми знову повторюємо, що засуджуємо режим Лукашенка в Білорусі, який підтримує війну Росії проти України. Надання притулку терористичному угрупованню "Вагнер" з боку Білорусі – неприйнятне, і ми вимагаємо подальшого посилення санкцій проти Білорусі", – зазначили спікери.

Також вони повторили заклик до Євросоюзу включити збройне формування "Вагнер" до переліку осіб, формувань і підрозділів, пов'язаних із терористичними актами, не в останню чергу через акти насильства та дії з дестабілізації ситуації, скоєні в Африці та в інших регіонах світу.

Крім того, спікери закликали глав НАТО розпочати на липневому саміті у Вільнюсі змістовний процес щодо запрошення України до Альянсу.

Вони висловили впевненість у тому, що в довгостроковій перспективі безпеку України найкраще зможе забезпечити колективна оборона НАТО. За їхніми словами, як і раніше, необхідно зосередитися на підтримці України.

"Спільно з нашими партнерами і союзниками ми продовжимо надавати Україні всю необхідну допомогу доти, доки це необхідно, до перемоги України. Закликаємо всю міжнародну громадськість розширити підтримку України в її тривалій боротьбі за свободу і територіальну цілісність", – зазначили спікери.

Вони також закликали створити спеціальний міжнародний трибунал під егідою Генеральної Асамблеї ООН для притягнення до відповідальності керівництва РФ за її злочини агресії.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа попередив про ризики, які для безпеки Литви може становити перебування "вагнерівців" у Білорусі.

Американський президент Джо Байден вважає, що очільник Росії Владімір Путін "однозначно" ослаб після спроби заколоту.