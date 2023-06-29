Чехия ввела санкции против олигарха из окружения Путина и его сына

Чешское правительство на заседании в среду вечером решило наложить санкции на российского олигарха Владимира Евтушенкова и его сына Феликса, которые имеют значительные активы на территории страны.

Об этом говорится в сообщении чешского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

Евтушенковы стали вторыми в санкционном списке Чехии после патриарха Русской православной церкви Кирилла, на которого ограничения наложили в апреле. Теперь росолигарху и его сыну грозит замораживание чешских активов.

Евтушенков владеет роскошными объектами недвижимости в чешских Карловых Варах – популярном ранее среди россиян курортном городе. Речь идет о комплексе из пяти вилл Savoy Westend, а также соседней вилле "Шекспир".

В Чехии росолигарх также много лет владел заводом NVision Czech Republic с около тремя сотнями работников, который производит электрические компоненты для телекоммуникационного сектора, а также автомобильной промышленности в городе Вотице в крае Бенешов.

Но в прошлом году он передал бизнес местным менеджерам.

Евтушенков – очень близок к президенту России Владимиру Путину. 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабной войны в Украине, миллиардер сидел с Путиным в Кремле вместе с другими российскими олигархами.

В его империю входит, среди прочего, инжиниринговый концерн "РТИ Системс", давний поставщик российских военных. Хотя Евтушенков уже находится в санкционных списках Британии, Австралии и Новой Зеландии, он все еще отсутствует в списке Евросоюза.

Напомним, что еще в ноябре 2022 года Чехия объявила о намерении составить, кроме санкционного списка, утвержденного Евросоюзом, собственный перечень фамилий тех, кто поддерживает путинский режим.