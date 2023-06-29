Президент Литви закликає не перетворювати надання гарантій безпеки Україні на хаос

Президент Литви Гітанас Науседа закликав партнерів по ЄС не перетворювати надання гарантій безпеки для України на неконтрольований процес.

Про це Науседа сказав в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, гарантії безпеки для України, яка протистоїть російському вторгненню, є частковою компенсацією за те, що країна поки що не може стати членом НАТО.

"Низка держав, особливо великих держав, безумовно, готові надавати такі гарантії безпеки на двосторонній основі, але дуже важливо, щоб це не стало таким неконтрольованим процесом, коли хтось щось надає, а координація відсутня", – зазначив литовський президент.

Науседа додав, що питання членства України в НАТО постійно піднімалося під час дискусії лідерів ЄС у четвер, в якій також взяв участь генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що Литва сподівається, що члени Альянсу домовляться про чітку перспективу членства України в НАТО на Вільнюському саміті в липні, однак наразі країни розділилися щодо політичних зобов'язань перед Україною.

Напередодні видання Euractiv повідомляло, що Європейська рада на зустрічі протягом четверга й п’ятниці має обговорити, які майбутні безпекові зобов'язання Європейський Союз може надати Україні.

За даними джерел Financial Times, в рамках гарантій безпеки для України країни ЄС, зокрема, пообіцяють розширити ініціативу з підготовки українських військових і можливість відправки військових місій ЄС.

Крім того, питання гарантій безпеки має бути обговорене на саміті Північноатлантичного Альянсу в липні.

Про те, що від нього очікує Україна, читайте у статті: Байден у ролі Меркель. Чого хоче Україна на саміті НАТО та де досі лишаються перепони.