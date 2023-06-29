Президент Литвы призывает не превращать предоставление гарантий безопасности Украине в хаос

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал партнеров по ЕС не превращать предоставление гарантий безопасности для Украины в неконтролируемый процесс.

Об этом Науседа сказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

По его словам, гарантии безопасности для Украины, которая противостоит российскому вторжению, является частичной компенсацией за то, что страна пока не может стать членом НАТО.

"Ряд государств, особенно крупных государств, безусловно, готовы предоставлять такие гарантии безопасности на двусторонней основе, но очень важно, чтобы это не стало таким неконтролируемым процессом, когда кто-то что-то предоставляет, а координация отсутствует", – отметил литовский президент.

Науседа добавил, что вопрос членства Украины в НАТО постоянно поднимался во время дискуссии лидеров ЕС в четверг, в которой также принял участие генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что Литва надеется, что члены Альянса договорятся о четкой перспективе членства Украины в НАТО на Вильнюсском саммите в июле, однако пока страны разделились относительно политических обязательств перед Украиной.

Накануне издание Euractiv сообщило, что Европейский совет на встрече в течение четверга и пятницы должен обсудить, какие будущие обязательства по безопасности Европейский Союз может предоставить Украине.

По данным источников Financial Times, в рамках предложенных Украине гарантий безопасности страны ЕС, в частности, пообещают расширить инициативу по подготовке украинских военных и возможность отправки военных миссий ЕС.

Кроме того, вопрос гарантий безопасности должен быть обсужден на саммите Североатлантического Альянса в июле.

О том, что от него ожидает Украина, читайте в статье: Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды.