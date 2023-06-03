У Балтійському морі стартують мастшабні навчання НАТО
У Балтійському морі починаються великі спільні навчання НАТО і партнерів BALTOPS, що триватимуть два тижні – з 3 по 17 червня.
Про це повідомляють, серед іншого, естонські та фінські ЗМІ.
Навчання відбуваються під керівництвом командувача 6-го флоту Військово-морських сил США. Їхня мета – підвищити взаємосумісність і злагодженість сил союзників. Відпрацьовувати планують усі аспекти ведення бойових дій на морі.
Only 2⃣ days until the premiere maritime exercise in the #BalticSea begins!!— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 2, 2023
Here's why you should be excited for #Baltops23.
1⃣9⃣NATO nations
1⃣ NATO partner nation
5⃣0⃣ ships
4⃣5⃣+ aircraft
6⃣,0⃣0⃣0⃣+ personnel
To find out more 👇https://t.co/pBHG78dtA4#StrongerTogether pic.twitter.com/Bj78rikBZn
У маневрах візьмуть участь близько 6000 військових із 20 країн, 50 суден та близько 45 літаків і гелікоптерів. Учасники навчань почали прибувати до Естонії ще минулого тижня.
Командувач естонського флоту Юрі Саска зазначає, що це історична подія для країни, оскільки це перші навчання такого масштабу у водах Естонії.
Навчання називають найбільшими багатонаціональними навчаннями у Балтійському морі з 1972 року.
Нагадаємо, також у червні на території Німеччини відбудуться масштабні навчання повітряних сил країн НАТО, що стануть найбільшими такими маневрами в історії Альянсу.