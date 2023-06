У Балтійському морі стартують мастшабні навчання НАТО

У Балтійському морі починаються великі спільні навчання НАТО і партнерів BALTOPS, що триватимуть два тижні – з 3 по 17 червня.

Про це повідомляють, серед іншого, естонські та фінські ЗМІ.

Навчання відбуваються під керівництвом командувача 6-го флоту Військово-морських сил США. Їхня мета – підвищити взаємосумісність і злагодженість сил союзників. Відпрацьовувати планують усі аспекти ведення бойових дій на морі.

Only 2⃣ days until the premiere maritime exercise in the #BalticSea begins!!



Here's why you should be excited for #Baltops23.



1⃣9⃣NATO nations

1⃣ NATO partner nation

5⃣0⃣ ships

4⃣5⃣+ aircraft

6⃣,0⃣0⃣0⃣+ personnel



To find out more 👇https://t.co/pBHG78dtA4#StrongerTogether pic.twitter.com/Bj78rikBZn