Укр Рус Eng

У Балтійському морі стартують мастшабні навчання НАТО

Субота, 3 червня 2023, 12:17

У Балтійському морі починаються великі спільні навчання НАТО і партнерів BALTOPS, що триватимуть два тижні – з 3 по 17 червня.

Про це повідомляють, серед іншого, естонські та фінські ЗМІ.

Навчання відбуваються під керівництвом командувача 6-го флоту Військово-морських сил США. Їхня мета – підвищити взаємосумісність і злагодженість сил союзників. Відпрацьовувати планують усі аспекти ведення бойових дій на морі.

У маневрах візьмуть участь близько 6000 військових із 20 країн, 50 суден та близько 45 літаків і гелікоптерів. Учасники навчань почали прибувати до Естонії ще минулого тижня.

Командувач естонського флоту Юрі Саска зазначає, що це історична подія для країни, оскільки це перші навчання такого масштабу у водах Естонії. 

Навчання називають найбільшими багатонаціональними навчаннями у Балтійському морі з 1972 року. 

Нагадаємо, також у червні  на території Німеччини відбудуться масштабні навчання повітряних сил країн НАТО, що стануть найбільшими такими маневрами в історії Альянсу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Розширення НАТО