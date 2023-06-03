В Балтийском море начинаются мастшабные учения НАТО

В Балтийском море начинаются крупные совместные учения НАТО и партнеров BALTOPS, которые продлятся две недели.

Об этом сообщают, среди прочего, эстонские и финские СМИ.

Учения проходят под руководством командующего 6-го флота Военно-морских сил США. Их цель – повысить совместимость и слаженность сил союзников. Отрабатывать планируют все аспекты ведения боевых действий на море.

Only 2⃣ days until the premiere maritime exercise in the #BalticSea begins!!



Here's why you should be excited for #Baltops23.



1⃣9⃣NATO nations

1⃣ NATO partner nation

5⃣0⃣ ships

4⃣5⃣+ aircraft

6⃣,0⃣0⃣0⃣+ personnel



To find out more 👇https://t.co/pBHG78dtA4#StrongerTogether pic.twitter.com/Bj78rikBZn — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 2, 2023

В маневрах примут участие около 6000 военных из 20 стран, 50 судов и около 45 самолетов и вертолетов. Участники учений начали прибывать в Эстонию еще на прошлой неделе.

Командующий эстонского флота Юри Саска отмечает, что это историческое событие для страны, поскольку это первые учения такого масштаба в водах Эстонии.

Учения называют крупнейшими многонациональными учениями в Балтийском море с 1972 года.

Напомним, также в июне на территории Германии состоятся масштабные учения воздушных сил стран НАТО, которые станут крупнейшими такими маневрами в истории Альянса.