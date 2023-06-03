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В Балтийском море начинаются мастшабные учения НАТО

Суббота, 3 июня 2023, 12:17

В Балтийском море начинаются крупные совместные учения НАТО и партнеров BALTOPS, которые продлятся две недели.

Об этом сообщают, среди прочего, эстонские и финские СМИ.

Учения проходят под руководством командующего 6-го флота Военно-морских сил США. Их цель – повысить совместимость и слаженность сил союзников. Отрабатывать планируют все аспекты ведения боевых действий на море.

В маневрах примут участие около 6000 военных из 20 стран, 50 судов и около 45 самолетов и вертолетов. Участники учений начали прибывать в Эстонию еще на прошлой неделе.

Командующий эстонского флота Юри Саска отмечает, что это историческое событие для страны, поскольку это первые учения такого масштаба в водах Эстонии.

Учения называют крупнейшими многонациональными учениями в Балтийском море с 1972 года.

Напомним, также в июне на территории Германии состоятся масштабные учения воздушных сил стран НАТО, которые станут крупнейшими такими маневрами в истории Альянса.

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Эстония Расширение НАТО