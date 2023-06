В Балтийском море начинаются мастшабные учения НАТО

В Балтийском море начинаются крупные совместные учения НАТО и партнеров BALTOPS, которые продлятся две недели.

Об этом сообщают, среди прочего, эстонские и финские СМИ.

Учения проходят под руководством командующего 6-го флота Военно-морских сил США. Их цель – повысить совместимость и слаженность сил союзников. Отрабатывать планируют все аспекты ведения боевых действий на море.

Only 2⃣ days until the premiere maritime exercise in the #BalticSea begins!!



Here's why you should be excited for #Baltops23.



1⃣9⃣NATO nations

1⃣ NATO partner nation

5⃣0⃣ ships

4⃣5⃣+ aircraft

6⃣,0⃣0⃣0⃣+ personnel



To find out more 👇https://t.co/pBHG78dtA4#StrongerTogether pic.twitter.com/Bj78rikBZn