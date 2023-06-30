У Франції третю ніч тривали заворушення після того, як поліція застрелила підлітка

У Франції третю ніч поспіль вирували масові безлади через смерть підлітка алжирського та марокканського походження, якого застрелила поліція під час перевірки на дорозі.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Президент Еммануель Макрон закликав до спокою протестувальників, однак попри це у четвер заворушення поширилися на великі міста Франції.

Сорок тисяч поліцейських були розгорнуті по всій країні: майже в чотири рази більше, ніж в середу. Але заклики уряду до деескалації насильства не вгамували масовий гнів.

У Нантеррі, робітничому містечку на західній околиці Парижа, де у вівторок застрелили 17-річного Наеля М., протестувальники палили автомобілі, зводили барикади на вулицях і кидали різні предмети в поліцію.

Протестувальники писали на будівлях "Помста за Наеля", а з настанням ночі підпалили банк, перш ніж пожежники загасили вогонь.

У центрі Парижа було здійснено напад на взуттєвий магазин Nike, заарештовано 14 осіб. Ще 16 були затримані з викраденими речами після того, як були розбиті вітрини магазину на торговій вулиці Рю де Ріволі, повідомила паризька поліція.

Troisième nuit de violences urbaines: des boutiques vandalisées et pillées dans le centre de Paris pic.twitter.com/zmHSphoGwY — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2023

Національна поліція заявила в ніч на четвер, що поліцейські зіткнулися з новими інцидентами в Марселі, Ліоні, По, Тулузі та Ліллі, які включали пожежі.

Відео в соціальних демонстрували показали численні пожежі по всій країні, в тому числі в автобусному депо в передмісті на північ від Парижа і в трамваї в східному місті Ліон.

У Марселі поліція застосувала гранати зі сльозогінним газом під час зіткнень з молоддю в туристичному районі Старий Порт, повідомила головна газета міста La Provence.

Troisième nuit de violences: la ville de Marseille touchée à son tour pic.twitter.com/7reeykdeyr — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2023

Проти офіцера, причетного до інциденту, розпочато офіційне розслідування за фактом навмисного вбивства. Його утримуватимуть у в'язниці під вартою.

Згідно з французькою правовою системою, перебування під слідством прирівнюється до пред'явлення звинувачення.

Заворушення спалахнули після того, як вранці у вівторок поліцейські під час рутинної перевірки учасників дорожнього руху застрелили 17-річного хлопця за кермом.