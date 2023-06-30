Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка

Во Франции третью ночь подряд бушевали массовые беспорядки из-за смерти подростка алжирского и марокканского происхождения, которого застрелила полиция во время проверки на дороге.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Президент Эммануэль Макрон призвал к спокойствию протестующих, однако несмотря на это в четверг беспорядки распространились на крупные города Франции.

Сорок тысяч полицейских были развернуты по всей стране: почти в четыре раза больше, чем в среду. Но призывы правительства к деэскалации насилия не утолили массовый гнев.

В Нантерре, рабочем городке на западной окраине Парижа, где во вторник застрелили 17-летнего Наэля М., протестующие жгли автомобили, возводили баррикады на улицах и бросали различные предметы в полицию.

Протестующие писали на зданиях "Месть за Наэля", а с наступлением ночи подожгли банк, прежде чем пожарные потушили огонь.

В центре Парижа было совершено нападение на обувной магазин Nike, арестованы 14 человек. Еще 16 были задержаны с похищенными вещами после того, как были разбиты витрины магазина на торговой улице Рю де Риволи, сообщила парижская полиция.

Troisième nuit de violences urbaines: des boutiques vandalisées et pillées dans le centre de Paris pic.twitter.com/zmHSphoGwY — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2023

Национальная полиция заявила в ночь на четверг, что полицейские столкнулись с новыми инцидентами в Марселе, Лионе, По, Тулузе и Лилле, которые включали пожары.

Видео в социальных демонстрировали показали многочисленные пожары по всей стране, в том числе в автобусном депо в пригороде к северу от Парижа и в трамвае в восточном городе Лион.

В Марселе полиция применила гранаты со слезоточивым газом во время столкновений с молодежью в туристическом районе Старый Порт, сообщила главная газета города La Provence.

Troisième nuit de violences: la ville de Marseille touchée à son tour pic.twitter.com/7reeykdeyr — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2023

Против офицера, причастного к инциденту, начато официальное расследование по факту умышленного убийства. Он будет содержаться в тюрьме под стражей.

Согласно французской правовой системе, пребывание под следствием приравнивается к предъявлению обвинения в англосаксонских юрисдикциях.

Беспорядки вспыхнули после того, как утром во вторник полицейские во время рутинной проверки участников дорожного движения застрелили 17-летнего парня за рулем.