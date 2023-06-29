Франція залучить 40 тисяч поліцейських на тлі заворушень

Ввечері 29 червня у Франції залучать 40 тисяч поліцейських і жандармів на тлі заворушень через смерть хлопця, якого застрелила поліція під час дорожньої перевірки.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосив міністр внутрішніх справ (МВС) країни Жеральд Дарманен, повідомляє Le Monde.

Водночас він виключив можливість введення в країні надзвичайного стану, оскільки вважає, що ресурсів, залучених МВС, достатньо.

Посадовець також заявив, що звернувся з проханням про адміністративне відсторонення поліцейського, який стріляв у підлітка, паралельно з поточним судовим процесом.

"Коли нападають на школи, мерії, поліцейські дільниці та соціальні центри, ми бачимо, що страждають саме мешканці робітничих кварталів... Це не просто політичні символи", – вважає Дарманен.

Міністр також звернувся до інших політичних лідерів, щоб "заради загальних інтересів, блага народу та інституцій Республіки" вони всі закликали людей до спокою.

"Не може бути жодних "але", коли нападають на школи, коли нападають на мерії, коли нападають на державних службовців, тому що трагедія могла статися ще вчора ввечері", – резюмував Дарманен.

Нагадаємо, заворушення спалахнули після того, як вранці у вівторок поліцейські під час рутинної перевірки учасників дорожнього руху застрелили 17-річного хлопця за кермом.

Поліцейський, який стріляв, та його напарник залишаються під вартою.

У ніч з середи на четвер у Франції протести повторилися і поширилися на нові міста. У передмісті Парижа Нантер, де й стався інцидент, учасники заворушень кидалися у поліцію коктейлями Молотова та змусили правоохоронців відійти.

Численні хуліганські підпали зафіксували у містечках департаменту О-де-Сен та в самому Парижі. У департаменті Валь-де-Марн протестувальники з використанням піротехніки атакували охоронців на вході до в’язниці, але всередину потрапити не змогли.