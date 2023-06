Литва пропонує РФ повторити "жест доброї волі" і піти з України, як торік з острова Зміїний

Постійне представництво Литви в ОБСЄ у річницю звільнення острова Зміїний запропонувало Росії повторити "жест доброї волі" і з таким самим поясненням вивести війська з усієї території України.

Як повідомляє "Європейська правда", така заява з’явилася в офіційному Twitter представництва.

Литва нагадала, що виповнюється перша річниця повернення під контроль України острова Зміїний, після чого РФ втратила контроль над північно-західною частиною Чорного моря і перспективи десанту на Одещині, чого побоювалися на першому етапі війни.

У допис додали і пояснення Міноборони Росії – що вихід з острова нібито є "жестом доброї волі", а не тому, що їх звідти вибили українські захисники.

On the occassion of the 1st Anniversary of Liberation of Snake Island by Defenders of Ukraine, we call on Russia to move to the next level of its ‘good will gesture’ 🤡 playbook and to get out from the entire territory of Ukraine. Now! pic.twitter.com/TG0vEDqgtk