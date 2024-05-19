Румунія шукає трьох зниклих членів екіпажу судна, що затонуло в Чорному морі

Румунські рятувальні команди шукають трьох зниклих членів екіпажу вантажного судна, яке затонуло біля узбережжя Чорного моря.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами військово-морського відомства країни, у суботу надійшло повідомлення про те, що судно Mohammad Z під прапором Танзанії затонуло за 48 кілометрів від румунського придунайського села Сфанту-Георге.

До пошуково-рятувальних робіт залучили Морський рятувально-координаційний центр (MRCC), прикордонну поліцію та два комерційні судна, що знаходилися поблизу корабля.

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На борту судна Mohammad Z було 11 членів екіпажу: дев'ять громадян Сирії та двоє єгиптян.

Відомство зазначило, що вісім членів екіпажу врятувало комерційне судно Michel, яке знаходилося найближче до місця аварії.

"Наразі тривають пошуки інших трьох зниклих безвісти членів екіпажу, всі вони – сирійці за національністю", – йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що поки що незрозуміло, чому затонув корабель.

Раніше повідомляли, що понад пів сотні мігрантів було врятовано за 33 морські милі на південний захід від критського острова Гавдос у п'ятницю вдень.

Перед цим у Середземному морі на південь від грецького острова Крит врятували 42 особи, але ще троє вважаються зниклими безвісти після того, як човен, який, імовірно, перевозив мігрантів, подав сигнал лиха.

Наприкінці квітня влада грецького острова Самос повідомила, що один мігрант загинув та ще 25 нелегалів врятували із затонулого човна, який відплив від сусіднього узбережжя Туреччини.