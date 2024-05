Голова Євроради прокоментував ветування президенткою Грузії закону про "іноагентів"

Голова Європейської ради Шарль Мішель відреагував на ветування президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі скандального закону про "іноагентів", що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар він опублікував у X (Twitter).

За його словами, ветування закону дає можливість для подальшого обговорення, адже у своїй нинішній формі той не відповідає цінностям Євросоюзу та шляху Тбілісі до ЄС.

🇬🇪President Salome @Zourabichvili_S’s veto of the transparency law offers a moment for further reflection. In its current form – the law is not in line with EU values and path.



I call on all politicians and leaders in Georgia to make good use of this window of opportunity and…

