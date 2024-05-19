Голова Євроради прокоментував ветування президенткою Грузії закону про "іноагентів"

Голова Європейської ради Шарль Мішель відреагував на ветування президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі скандального закону про "іноагентів", що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар він опублікував у X (Twitter).

За його словами, ветування закону дає можливість для подальшого обговорення, адже у своїй нинішній формі той не відповідає цінностям Євросоюзу та шляху Тбілісі до ЄС.

🇬🇪President Salome @Zourabichvili_S’s veto of the transparency law offers a moment for further reflection. In its current form – the law is not in line with EU values and path.



I call on all politicians and leaders in Georgia to make good use of this window of opportunity and… Реклама: May 18, 2024

"Я закликаю всіх політиків і лідерів Грузії скористатися цим вікном можливостей та зробити так, щоб Грузія залишалася на європейському шляху, який підтримує населення", – зазначив Мішель.

Посадовець долав, що продовжує уважно стежити за розвитком подій у Грузії.

Напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про "іноагентів", що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу.

Противники закону про "іноагентів" заявили, що продоважать протести у Тбілісі.

Як відомо, 14 травня грузинський парламент схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу". Після схвалення під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання.

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