Литва предлагает РФ повторить "жест доброй воли" и уйти из Украины, как с острова Змеиный

Постоянное представительство Литвы в ОБСЕ в годовщину освобождения острова Змеиный предложило России повторить "жест доброй воли" и с таким же объяснением вывести войска со всей территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление появилось в официальном Twitter представительства.

Литва напомнила, что исполняется первая годовщина возвращения под контроль Украины острова Змеиный, после чего РФ потеряла контроль над северо-западной частью Черного моря и перспективы десанта в Одесской области, чего опасались на первом этапе войны.

В сообщение добавили и объяснение Минобороны России – что российские военные ушли с острова якобы в качестве "жеста доброй воли", а не потому, что их оттуда выбили украинские защитники.

On the occassion of the 1st Anniversary of Liberation of Snake Island by Defenders of Ukraine, we call on Russia to move to the next level of its ‘good will gesture’ 🤡 playbook and to get out from the entire territory of Ukraine. Now! pic.twitter.com/TG0vEDqgtk