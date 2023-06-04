В Орбана екстаз від перемоги Ердогана: "Наче ковток свіжого повітря"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у неділю вирішив знову наголосити, наскільки він радіє перемозі турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У неділю вдень у Twitter-акаунті Орбана з'явилось відео, присвячене переобранню турецького лідера наприкінці травня. Угорський прем'єр пише, що підтримка Ердоганом мирної позиції – "наче ковток свіжого повітря для Угорщини!"

I congratulated President @RTErdogan on his election victory during his inauguration in Ankara. His pro-peace stance is like a breath of fresh air for Hungary! pic.twitter.com/6QlojLSb9i — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 4, 2023

"Перемога пана Ердогана була нам потрібна, мов ковток свіжого повітря. Окрім того, він – за мир. Якби він не переміг, у нас був би турецький президент, який підтримує війну, а наслідки цього було б важко передбачити", – говорить закадровий голос.

"Президент Туреччини має шанс бути посередником між українцями й росіянами, що він і робив у питанні зерна, зернової кризи", – додає він.

Раніше угорський прем'єр уже зізнавався, що "наполегливо і багато" молився за перемогу Ердогана на виборах, а після його обрання відчув "величезне полегшення".

Нагадаємо, в суботу в Анкарі відбулась церемонія присяги та вступу на посаду обраного президента Реджепа Таїпа Ердогана. Згідно з офіційними результатами другого туру, Ердоган виграв президентські вибори із результатом 52,18%, тоді як опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримав 47,82% голосів.

Термін повноважень Ердогана триватиме до 2028 року.

Про те, чого чекати від переобрання Ердогана, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".