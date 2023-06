В Орбана екстаз від перемоги Ердогана: "Наче ковток свіжого повітря"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у неділю вирішив знову наголосити, наскільки він радіє перемозі турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У неділю вдень у Twitter-акаунті Орбана з'явилось відео, присвячене переобранню турецького лідера наприкінці травня. Угорський прем'єр пише, що підтримка Ердоганом мирної позиції – "наче ковток свіжого повітря для Угорщини!"

I congratulated President @RTErdogan on his election victory during his inauguration in Ankara. His pro-peace stance is like a breath of fresh air for Hungary! pic.twitter.com/6QlojLSb9i