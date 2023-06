У Орбана экстаз от победы Эрдогана: "Как глоток свежего воздуха"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье решил снова подчеркнуть, насколько он радуется победе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В воскресенье днем в Twitter-аккаунте Орбана появилось видео, посвященное переизбранию турецкого лидера в конце мая. Венгерский премьер пишет, что поддержка Эрдоганом мирной позиции – "как глоток свежего воздуха для Венгрии!"

I congratulated President @RTErdogan on his election victory during his inauguration in Ankara. His pro-peace stance is like a breath of fresh air for Hungary! pic.twitter.com/6QlojLSb9i