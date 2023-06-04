У Орбана экстаз от победы Эрдогана: "Как глоток свежего воздуха"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье решил снова подчеркнуть, насколько он радуется победе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В воскресенье днем в Twitter-аккаунте Орбана появилось видео, посвященное переизбранию турецкого лидера в конце мая. Венгерский премьер пишет, что поддержка Эрдоганом мирной позиции – "как глоток свежего воздуха для Венгрии!"

I congratulated President @RTErdogan on his election victory during his inauguration in Ankara. His pro-peace stance is like a breath of fresh air for Hungary! pic.twitter.com/6QlojLSb9i — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 4, 2023

"Победа господина Эрдогана была нам нужна, как глоток свежего воздуха. Кроме того, он – за мир. Если бы он не победил, у нас был бы турецкий президент, который поддерживает войну, а последствия этого было бы трудно предсказать", – говорит закадровый голос.

"Президент Турции имеет шанс быть посредником между украинцами и россиянами, что он и делал в вопросе зерна, зернового кризиса", – добавляет он.

Ранее венгерский премьер уже признавался, что "упорно и много" молился за победу Эрдогана на выборах, а после его избрания почувствовал "огромное облегчение".

Напомним, в субботу в Анкаре состоялась церемония присяги и вступления в должность избранного президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно официальным результатам второго тура, Эрдоган выиграл президентские выборы с результатом 52,18%, тогда как оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил 47,82% голосов.

Срок полномочий Эрдогана продлится до 2028 года.

О том, чего ждать от переизбрания Эрдогана, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".