Єврокомісія хоче продовжити обмеження на агроімпорт з України до 15 вересня

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус отримав від Європейської комісії проєкт постанови про продовження заборони на імпорт українського зерна до 15 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми отримали проєкт нового регламенту від Європейської комісії, який забороняє імпорт чотирьох продуктів до п'яти країн ЄС. Термін дії, записаний в проєкті, – 15 вересня цього року.

Це проєкт, але я сподіваюся, що він набуде чинності вже завтра", – написав Телус у Twitter.

Otrzymaliśmy z KE projekt nowego rozporządzenia ws zakazu importu 4 produktów do krajów 5-tki. Termin obowiązywania zapisany w projekcie to 15 września br.

Jest to projekt ale mam nadzieję że wejdzie w życie od jutra ;))