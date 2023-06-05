Еврокомиссия хочет продлить ограничения на агроимпорт из Украины до 15 сентября

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус получил от Европейской комиссии проект постановления о продлении запрета на импорт украинского зерна до 15 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы получили проект нового регламента от Европейской комиссии, который запрещает импорт четырех продуктов в пять стран ЕС. Срок действия, записанный в проекте, – 15 сентября этого года.

Это проект, но я надеюсь, что он вступит в силу уже завтра", – написал Телус в Twitter.

Otrzymaliśmy z KE projekt nowego rozporządzenia ws zakazu importu 4 produktów do krajów 5-tki. Termin obowiązywania zapisany w projekcie to 15 września br.

Jest to projekt ale mam nadzieję że wejdzie w życie od jutra ;)) — Robert Telus (@RobertTelus) June 5, 2023

2 мая ЕС установил ограничения на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до 5 июня, чтобы уменьшить избыток предложения зерновых в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Эти страны жаловались, что более дешевое украинское зерно делает внутреннее производство убыточным.

Еврокомиссия заявила, что в течение этого периода украинская пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут продаваться в любую другую страну ЕС.

Ранее ЕС либерализовал весь импорт из Украины, чтобы помочь украинской экономике на фоне полномасштабного вторжения России. Эти пять стран стали транзитными маршрутами для украинского зерна, которое не могло экспортироваться через черноморские порты из-за войны.

Еврокомиссия заявила, что может продлить ограничения на импорт зерна после 5 июня, если исключительные условия будут продолжаться.

На прошлой неделе Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года. Польша также выступала за такой вариант.