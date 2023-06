Еврокомиссия хочет продлить ограничения на агроимпорт из Украины до 15 сентября

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус получил от Европейской комиссии проект постановления о продлении запрета на импорт украинского зерна до 15 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы получили проект нового регламента от Европейской комиссии, который запрещает импорт четырех продуктов в пять стран ЕС. Срок действия, записанный в проекте, – 15 сентября этого года.

Это проект, но я надеюсь, что он вступит в силу уже завтра", – написал Телус в Twitter.

Otrzymaliśmy z KE projekt nowego rozporządzenia ws zakazu importu 4 produktów do krajów 5-tki. Termin obowiązywania zapisany w projekcie to 15 września br.

Jest to projekt ale mam nadzieję że wejdzie w życie od jutra ;))