Канада продовжила режим безмитного ввезення товарів з України

Віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд у п’ятницю оголосила про продовження ще на рік, тобто до 9 червня 2024 року, режиму безмитного імпорту товарів із України, покликаних підтримати її економіку в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в повідомленні уряду Канади.

Рішення канадського уряду забезпечить подальший безмитний імпорт українських товарів до Канади, зокрема сталі й товарів, постачання яких регулюється квотами.

Режим, запроваджений рік тому, тимчасово скасовує мита, антидемпінгові та компенсаційні мита, що застосовуються до імпорту українських товарів у Канаді.

Водночас після 9 червня 2023 року Канада не продовжуватиме митні пільги на товари, захищені урядом у межах системи керування пропозицією (тобто влада навмисне обмежує їхнє виробництво й квотує їхній імпорт) – зокрема яйця, м'ясо птиці та молочні продукти.

Як уточнила Фріланд, Канада дозволить Україні продовжувати безмитне постачання цих продуктів у межах квот Світової організації торгівлі, але буде стягувати мито з поставок понад ці квоти. Рішення не стосується товарів, відправлених до 9 червня 2023 року.

Водночас, як пише Reuters, у минулому році Україна експортувала в Канаду лише одну партію морозива на 6000 канадських доларів, тому малоймовірно, що її сільськогосподарський експорт якось впливав на канадський ринок.

Продовження безмитного режиму для українського імпорту ґрунтується на угоді про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA) та її модернізації, оголошеній у квітні цього року.

З моменту набуття CUFTA чинності 1 серпня 2017 року тарифи були скасовані на 99,9% імпорту з України, зокрема рибу та морепродукти, соняшникову олію та мінерали, 99,9% промислових товарів, та 99,9% сільськогосподарської продукції.