В Боснии аннулировали законы Республики Сербской, угрожающие распадом государства

Международный наблюдатель за миром в Боснии, Высокий представитель Кристиан Шмидт в субботу аннулировал два закона, которые парламент боснийских сербов принял вопреки конституции и условиям мирного соглашения, положившего конец войне в этой балканской стране в 1990-х годах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Шмидт, который как международный Высокий представитель в Боснии имеет полномочия вводить законы и увольнять чиновников, которые оказывают препятствия, также внес поправки в закон, согласно которым те, кто нападает на государственные институты, могут быть привлечены к уголовному преследованию.

"Последние решения Народной скупщины Республики Сербской прямо нарушают конституционный порядок Боснии и Герцеговины и Дейтонское мирное соглашение", – заявил Шмидт на пресс-конференции в Сараево.

Шмидт имел в виду, что законодатели Автономной Сербской Республики Боснии проголосовали за приостановление действия решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины и прекращение публикации указов и решений Высокого представителя в официальной газете.

Дейтонские мирные соглашения положили конец почти четырехлетней войне, в которой погибло около 100 000 человек, разделив Боснию на два автономных региона – Сербскую Республику, где доминируют сербы, и Федерацию, в которой проживают босняки и хорваты, связанные между собой слабым центральным правительством.

Сепаратистский пророссийский президент региона Милорад Додик, который давно критикует суд за присутствие иностранных судей, инициировал голосование после того, как на прошлой неделе суд решил изменить правила, чтобы иметь возможность созывать заседания и принимать решения без сербских судей.

Сербы заявляют, что не признают Шмидта, назначенного в 2021 году, в качестве Высокого представителя, поскольку Совет Безопасности ООН не одобрил его назначение.

"Республика Сербская не примет никакого решения фейкового Высокого представителя", – заявил в субботу Додик, на которого США и Великобритания наложили санкции за коррупцию и препятствование миру.

Шмидт заявил, что его решение вступает в силу немедленно.

Посольство США приветствовало решение Шмидта, согласившись, что он защищает Дейтонское мирное соглашение и конституцию, которая поддерживает верховенство права в Боснии.

Подробнее об угрозе распада Боснии и Герцеговины читайте в статье Кризис по методичкам Кремля: сможет ли ЕС остановить сепаратистов в Боснии и Герцеговине.