На саміті НАТО очікують 40 лідерів держав, гості почнуть прибувати у понеділок

На саміті НАТО у Вільнюсі очікують 40 лідерів держав і делегації загалом 48 країн, гості почнуть прибувати у понеділок 10 липня.

Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT, пише "Європейська правда".

Протягом понеділка до Литви прибудуть, серед інших, президент США Джо Байден, прем’єр Канади Джастін Трюдо, генсек НАТО Єнс Столтенберг. В останнього заплановані переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Ввечері Науседа особисто зустрічатиме Байдена в аеропорту, а Єнс Столтенберг проведе анонсовану зустріч з президентом Туреччини та прем’єром Швеції, на яку покладають надії щодо розблокування вступу Швеції в НАТО.

У Литві чекають на делегації 48 країн – членів НАТО і партнерів, загалом близько 2400 учасників. Це перший раз, коли Литва приймає настільки масштабну зустріч.

До саміту литовську столицю додатково прикрасили прапорами України. Також з нагоди саміту для телевежі Вільнюса підготували спеціальну підсвітку.

Загалом на підготовку до саміту Вільнюс витратив близько 10 млн євро. Йдеться не лише про безпосередню організацію, але й про оновлення інфраструктури. На деяких вулицях оновили дорожнє покриття, перебудували тротуари тощо. Спершу можливі витрати оцінювали у 38 млн євро.

З огляду на присутність у столиці надважливих гостей, майже увесь історичний центр міста перекривають для автомобілів, велосипедів та електросамокатів. З опівдня вівторка до 16 години середи аеропорт Вільнюса не буде відправляти і приймати рейси, які не пов’язані з самітом НАТО.

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