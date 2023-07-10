На саммите НАТО ожидают 40 лидеров государств, гости начнут прибывать в понедельник

На саммите НАТО в Вильнюсе ожидают 40 лидеров государств и делегации в целом 48 стран, гости начнут прибывать в понедельник 10 июля.

Об этом сообщает литовский общественный вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

В течение понедельника в Литву прибудут, среди прочих, президент США Джо Байден, премьер Канады Джастин Трюдо, генсек НАТО Йенс Столтенберг. У последнего запланированы переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Вечером Науседа лично будет встречать Байдена в аэропорту, а Йенс Столтенберг проведет анонсированную встречу с президентом Турции и премьером Швеции, на которую возлагают надежды по разблокированию вступления Швеции в НАТО.

В Литве ждут делегации 48 стран – членов НАТО и партнеров, всего около 2400 участников. Это первый раз, когда Литва принимает столь масштабную встречу.

К саммиту литовскую столицу дополнительно украсили флагами Украины. Также по случаю саммита для телебашни Вильнюса подготовили специальную подсветку.

Всего на подготовку к саммиту Вильнюс потратил около 10 млн евро. Речь идет не только о непосредственной организации, но и об обновлении инфраструктуры. На некоторых улицах обновили дорожное покрытие, перестроили тротуары и тому подобное. Сначала возможные расходы оценивали в 38 млн евро.

Учитывая присутствие в столице сверхважных гостей, почти весь исторический центр города перекрывают для автомобилей, велосипедов и электросамокатов. С полудня вторника до 16 часов среды аэропорт Вильнюса не будет отправлять и принимать рейсы, которые не связаны с саммитом НАТО.

Смотрите также интервью на Youtube-канале "ЕвроПравды" с вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной о саммите НАТО и о том, каким будет его результат, или читайте текстовую версию: Ответа "нет" на саммите НАТО не будет. Сейчас речь идет о формулировке ответа "да".