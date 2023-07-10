У Відні автівки з українськими номерами розмалювали символами агресії РФ

Невідомі в ніч проти неділі нанесли на автомобілі з українськими номерами у Відні символи російської агресії проти України – літеру Z, поліція почала розслідування.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на австрійський мовник ORF.

Акт вандалізму зафіксували у віденському районі Донауштадт, що на сході міста. Символи Z помітили всього на шістьох автомобілях, зареєстрованих в Україні.

Several 🇺🇦-plated cars were vandalized last night in the 22nd district of Vienna near Seestadt. This was brought to my attention by a member of my Telegram group, citing an auto chat group. They have reported the incidents to the police. pic.twitter.com/yRBxwPJ9Nr — Tanja Maier (@tanjamaier17) July 9, 2023

"На сьогодні розслідується шість справ за підозрою в пошкодженні майна невідомими зловмисниками", – підтвердили ORF у віденській поліції.

Державне відомство з питань захисту конституції та боротьби з тероризмом також було поінформоване про інциденти, додає мовник.

Літера Z уже давно стала символом війни в Росії та, згідно з версією радянської пропаганди, означає гасло "за побєду". У деяких європейських країнах її прирівняли до символа агресії та заборонити демонструвати.

У березні суд німецького Вісбадена ухвалив рішення оштрафувати на 1500 євро чоловіка, який ходив на роботу з футболкою із літерою Z, причому штраф буде сплачено організації, що надає допомогу українцям.