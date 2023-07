В Вене авто с украинскими номерами разрисовали символами агрессии РФ

Неизвестные в ночь на воскресенье нанесли на автомобили с украинскими номерами в Вене символы российской агрессии против Украины – букву Z, полиция начала расследование.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на австрийский вещатель ORF.

Акт вандализма зафиксировали в венском районе Донауштадт, что на востоке города. Символы Z заметили всего на шести автомобилях, зарегистрированных в Украине.

Several 🇺🇦-plated cars were vandalized last night in the 22nd district of Vienna near Seestadt. This was brought to my attention by a member of my Telegram group, citing an auto chat group. They have reported the incidents to the police. pic.twitter.com/yRBxwPJ9Nr