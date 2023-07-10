Поблизу столиці Ісландії почалося виверження вулкана

Неподалік від столиці Ісландії Рейк’явіка після кількох днів сейсмічної активності почалося виверження вулкана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Iceland Monitor.

Вулкан почав вивергатися на півострові Рейк’янес. Вулкан розташований неподалік від місця попередніх вивержень у 2021 та 2022 роках, приблизно за 30 кілометрів від столиці країни Рейк’явіка.

Тиждень тому з району виверження надійшли повідомлення про значний підйом ґрунту в багатьох місцях. У вівторок, 4 липня, в цьому районі почалася серія землетрусів, яких за наступні дні нарахували тисячі. Багато з них перевищували 4 бали за шкалою Ріхтера, а деякі – понад 5 балів. Про значні структурні пошкодження не повідомляли.

Згідно з повідомленням на сторінці ісландського метеорологічного управління у Facebook, магма виходить з 200-метрової тріщини.

Міжнародний аеропорт Кеплавік, головний повітряний вузол Ісландії, повідомив на своєму сайті, що перебоїв з прибуттями і вильотами наразі немає.

Поліція зараз не допускає людей до всіх шляхів, які ведуть до місця виверження.

Виверження на півострові Рейк’янес відбувається вже третій рік поспіль.

Одне з найбільш руйнівних вивержень вулкану в новітній історії Ісландії сталося в 2010 році, коли вулкан Ейяфьядлайокудль на півдні країни вивергнув настільки великий обсяг попелу, що на кілька тижнів зупинив повітряне сполучення по всій Європі. У результаті було скасовано 100 тисяч рейсів.

Потужним було виверження вулкана Фаградальсф’ялл, який прокинувся в середині березня 2021 року. Тоді вулкан відвідали понад 10 тисяч туристів.