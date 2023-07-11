Укр Рус Eng

Україна веде перемовини про продовження дії ленд-лізу США ще на рік – посол

Вівторок, 11 липня 2023, 08:55

Українські дипломати активно ведуть переговори на рівні Конгресу про продовження допомоги Україні, у тому числі дії закону про ленд-ліз, ще на рік.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Маркарова розповіла, що дипломати працюють над тим, аби Україна і надалі мала два варіанти програм для військової допомоги: USAI (Ініціатива сприяння безпеці України) та продовжений закон про ленд-ліз, на випадок, якщо закінчаться інші програми. 

За словами посла, комунікація йде не лише щодо військової допомоги. 

"У США фінансовий рік закінчується наприкінці вересня. До кінця вересня ми маємо ще в бюджеті американському, кошти, які доступні для нас – для військової, бюджетної, гуманітарної, енергетичної допомоги та реконструкції. Але з першого жовтня нам потрібні будуть додаткові кошти. І саме ця комунікація зараз є ключовою для того, щоб донести до наших колег, що нам потрібні будуть ще додаткові кошти", – зазначила Оксана Маркарова.

Нагадаємо, 7 липня США анонсували новий пакета військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Зброя ЗСУ