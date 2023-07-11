Україна веде перемовини про продовження дії ленд-лізу США ще на рік – посол

Українські дипломати активно ведуть переговори на рівні Конгресу про продовження допомоги Україні, у тому числі дії закону про ленд-ліз, ще на рік.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Маркарова розповіла, що дипломати працюють над тим, аби Україна і надалі мала два варіанти програм для військової допомоги: USAI (Ініціатива сприяння безпеці України) та продовжений закон про ленд-ліз, на випадок, якщо закінчаться інші програми.

За словами посла, комунікація йде не лише щодо військової допомоги.

"У США фінансовий рік закінчується наприкінці вересня. До кінця вересня ми маємо ще в бюджеті американському, кошти, які доступні для нас – для військової, бюджетної, гуманітарної, енергетичної допомоги та реконструкції. Але з першого жовтня нам потрібні будуть додаткові кошти. І саме ця комунікація зараз є ключовою для того, щоб донести до наших колег, що нам потрібні будуть ще додаткові кошти", – зазначила Оксана Маркарова.

Нагадаємо, 7 липня США анонсували новий пакета військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.