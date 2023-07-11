Украинские дипломаты активно ведут переговоры на уровне Конгресса о продлении помощи Украине, в том числе действия закона о ленд-лизе, еще на год.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире общенационального телемарафона.

Маркарова рассказала, что дипломаты работают над тем, чтобы Украина и в дальнейшем имела два варианта программ для военной помощи: USAI (Инициатива содействия безопасности Украины) и продленный закон о ленд-лизе, на случай, если закончатся другие программы.

По словам посла, коммуникация идет не только по военной помощи.

"В США финансовый год заканчивается в конце сентября. До конца сентября мы имеем еще в бюджете американском, средства, которые доступны для нас – для военной, бюджетной, гуманитарной, энергетической помощи и реконструкции. Но с первого октября нам нужны будут дополнительные средства. И именно эта коммуникация сейчас является ключевой для того, чтобы донести до наших коллег, что нам нужны будут еще дополнительные средства", – отметила Оксана Маркарова.

Напомним, 7 июля США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.