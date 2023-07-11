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США привітали розблокування Туреччиною вступу Швеції до НАТО

Вівторок, 11 липня 2023, 08:59

Сполучені Штати привітали рішення Туреччини сприяти ратифікації вступу Швеції в НАТО.

Про це, як передає "Європейська правда", у Twitter повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми вітаємо зобов'язання Туреччини скерувати протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО до парламенту і працювати з парламентом над забезпеченням ратифікації", – заявив він.

Блінкен також зазначив, що ставши 32-м членом НАТО, "Швеція зміцнить Альянс та сприятиме європейській безпеці".

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок заявив, що Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу "якнайшвидше".

Повідомлялося, що в межах домовленості з Туреччиною про якнайшвидший вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Нагадаємо, в понеділок Ердоган заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо Європейський Союз відкриє двері для його країни.

Туреччина має найдовший переговорний процес щодо вступу в ЄС, що починається ще з 1964 року. З 2016 року переговори про вступ зупинилися.

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Швеція США Туреччина Саміт НАТО