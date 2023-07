США привітали розблокування Туреччиною вступу Швеції до НАТО

Сполучені Штати привітали рішення Туреччини сприяти ратифікації вступу Швеції в НАТО.

Про це, як передає "Європейська правда", у Twitter повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми вітаємо зобов'язання Туреччини скерувати протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО до парламенту і працювати з парламентом над забезпеченням ратифікації", – заявив він.

