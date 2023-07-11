США привітали розблокування Туреччиною вступу Швеції до НАТО

Сполучені Штати привітали рішення Туреччини сприяти ратифікації вступу Швеції в НАТО.

Про це, як передає "Європейська правда", у Twitter повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми вітаємо зобов'язання Туреччини скерувати протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО до парламенту і працювати з парламентом над забезпеченням ратифікації", – заявив він.

We welcome Türkiye’s commitment to transmit Sweden’s NATO accession protocols to Turkish Parliament and work with parliament to secure ratification. Sweden becoming our 32nd NATO Ally will strengthen the @NATO Alliance and contribute to European security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 10, 2023

Блінкен також зазначив, що ставши 32-м членом НАТО, "Швеція зміцнить Альянс та сприятиме європейській безпеці".

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок заявив, що Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу "якнайшвидше".

Повідомлялося, що в межах домовленості з Туреччиною про якнайшвидший вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Нагадаємо, в понеділок Ердоган заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо Європейський Союз відкриє двері для його країни.

Туреччина має найдовший переговорний процес щодо вступу в ЄС, що починається ще з 1964 року. З 2016 року переговори про вступ зупинилися.