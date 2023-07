США приветствовали разблокирование Турцией вступления Швеции в НАТО

Соединенные Штаты приветствовали решение Турции способствовать ратификации вступления Швеции в НАТО.

Об этом, как передает "Европейская правда", в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы приветствуем обязательства Турции направить протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО в парламент и работать с парламентом над обеспечением ратификации", – заявил он.

We welcome Türkiye’s commitment to transmit Sweden’s NATO accession protocols to Turkish Parliament and work with parliament to secure ratification. Sweden becoming our 32nd NATO Ally will strengthen the @NATO Alliance and contribute to European security.