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США приветствовали разблокирование Турцией вступления Швеции в НАТО

Вторник, 11 июля 2023, 08:59

Соединенные Штаты приветствовали решение Турции способствовать ратификации вступления Швеции в НАТО.

Об этом, как передает "Европейская правда", в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы приветствуем обязательства Турции направить протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО в парламент и работать с парламентом над обеспечением ратификации", – заявил он.

Блинкен также отметил, что, став 32-м членом НАТО, "Швеция укрепит Альянс и будет способствовать европейской безопасности".

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что Турция согласилась одобрить вступление Швеции в Североатлантический Альянс "как можно быстрее".

Сообщалось, что в рамках договоренности с Турцией о скорейшем вступлении Швеции в Североатлантический альянс Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с Европейским Союзом.

Напомним, в понедельник Эрдоган заявил, что поддержит членство Швеции в НАТО, если Европейский Союз откроет двери для его страны.

Турция имеет самый длинный переговорный процесс по вступлению в ЕС, начинающийся еще с 1964 года. С 2016 года переговоры о вступлении остановились.

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