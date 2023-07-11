США приветствовали разблокирование Турцией вступления Швеции в НАТО

Соединенные Штаты приветствовали решение Турции способствовать ратификации вступления Швеции в НАТО.

Об этом, как передает "Европейская правда", в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы приветствуем обязательства Турции направить протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО в парламент и работать с парламентом над обеспечением ратификации", – заявил он.

We welcome Türkiye’s commitment to transmit Sweden’s NATO accession protocols to Turkish Parliament and work with parliament to secure ratification. Sweden becoming our 32nd NATO Ally will strengthen the @NATO Alliance and contribute to European security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 10, 2023

Блинкен также отметил, что, став 32-м членом НАТО, "Швеция укрепит Альянс и будет способствовать европейской безопасности".

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что Турция согласилась одобрить вступление Швеции в Североатлантический Альянс "как можно быстрее".

Сообщалось, что в рамках договоренности с Турцией о скорейшем вступлении Швеции в Североатлантический альянс Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с Европейским Союзом.

Напомним, в понедельник Эрдоган заявил, что поддержит членство Швеции в НАТО, если Европейский Союз откроет двери для его страны.

Турция имеет самый длинный переговорный процесс по вступлению в ЕС, начинающийся еще с 1964 года. С 2016 года переговоры о вступлении остановились.