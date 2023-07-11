Під час саміту НАТО у Вільнюсі відкрилась виставка про злочини РФ

Під час саміту НАТО у Вільнюсі відкрилася виставка про російські воєнні злочини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на організаторів виставки Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre. Партнерами в організації виставки стали Офіс президента України та посольство України в Литві.

Проєкт Russian War Crimes ("Російські воєнні злочини") демонструє фотографії, зроблені у різних куточках України від початку жорстокого повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

Завдяки їй учасники саміту можуть стати свідками історій катувань, страт і бомбардувань, скоєних росіянами проти українських цивільних та військових.

"Ми повинні зробити так, щоб після 500 днів війни вона не перетворилася просто на стрічку новин, за котрою можуть залишитися непоміченими людські страждання. Усі ми маємо об'єднати наші зусилля для досягнення справедливості. А справедливість дуже важлива. Коли Україна переможе, мир має бути справедливим, а це означає, що воєнні злочинці мають бути притягнуті до відповідальності", – заявила на відкритті виставки спікерка Сейму Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен.

Виставка Russian War Crimes вперше була показана в колишньому російському домі в Давосі під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у 2022 році.

Пізніше вона демонструвалася в Палаті Парламенту в Лондоні, в штаб-квартирі НАТО і Європейському парламенті в Брюсселі, під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, на Мюнхенській конференції з безпеки, а також під час форуму у Давосі 2023 року.