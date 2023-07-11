Во время саммита НАТО в Вильнюсе открылась выставка о преступлениях РФ

Во время саммита НАТО в Вильнюсе открылась выставка о российских военных преступлениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на организаторов выставки Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre. Партнерами в организации выставки стали Офис президента Украины и посольство Украины в Литве.

Проект Russian War Crimes ("Российские военные преступления") демонстрирует фотографии, сделанные в разных уголках Украины с начала жестокого полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Благодаря ей участники саммита могут стать свидетелями историй пыток, казней и бомбардировок, совершенных россиянами против украинских гражданских и военных.

"Мы должны сделать так, чтобы после 500 дней войны она не превратилась просто в ленту новостей, за которой могут остаться незамеченными человеческие страдания. Все мы должны объединить наши усилия для достижения справедливости. А справедливость очень важна. Когда Украина победит, мир должен быть справедливым, а это значит, что военные преступники должны быть привлечены к ответственности", – заявила на открытии выставки спикер Сейма Литовской Республики Виктория Чмилите-Нильсен.

Выставка Russian War Crimes впервые была показана в бывшем российском доме в Давосе во время ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2022 году.

Позже она демонстрировалась в Палате Парламента в Лондоне, в штаб-квартире НАТО и Европейском парламенте в Брюсселе, во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время форума в Давосе 2023 года.