Болгарські спецслужби сперечаються щодо впливу війни РФ проти України

Спецслужби Болгарії мають суперечливі оцінки щодо того, як на країну та світ надалі вплине загарбницька війна Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє mediapool.bg.

Зазначається, що в той час, коли Державне агентство національної безпеки країни (SANS), керівництво якого призначається проросійським президентом Руменом Радевим, попередило про можливість ескалації бойових дій і втягнення в них інших країн, Міністерство оборони заявило, що немає небезпеки, що війна вийде за межі кордонів України.

"Військові дії зберігають потенціал для ескалації та поширення за межі української території, і не можна повністю виключити можливість застосування зброї масового знищення", – йдеться у новому щорічному звіті контррозвідки SANS за 2022 рік.

Водночас заступник міністра оборони Атанас Запрянов висловив переконання, що "наразі немає небезпеки, що війна вийде за межі України та перенесеться на територію країн НАТО".

"Ці повідомлення повинні турбувати нас не з точки зору розширення війни за межі України, а з точки зору якихось подій, таких як Каховська ГЕС. Якщо у нас станеться аварія на Запорізькій АЕС, то наслідки можуть торкнутися і сусідніх країн", – вважає він, додавши, що це оцінка як політичного керівництва Міноборони, так і воєнної розвідки.

При цьому уряд Болгарії оприлюднив звіти контррозвідки та розвідки – цивільної Державної розвідки (SIA) та військової розвідки, в яких агресія Росії проти України вказана як головна загроза безпеці країни та світу.

Раніше депутати Національних зборів Болгарії в п’ятницю відхилили ініціативу проросійської партії "Вазраждане" про проведення референдуму з відхилення переходу на євро.

Перед цим прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков пообіцяв, що влада більше не закриватиме очей на російське втручання в справи країни.