Парламент Болгарії відхилив наміри проросійської партії зірвати вступ країни в єврозону

Депутати Національних зборів Болгарії в п’ятницю відхилили ініціативу проросійської партії "Відродження" про проведення референдуму з відхилення переходу на євро.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на News.bg.

Після більш як тригодинних дебатів депутати Болгарії не схвалили пропозицію про проведення національного референдуму з питанням "Чи згодні ви з тим, щоб болгарський лев був єдиною офіційною валютою в Болгарії до 2043 року?".

Проти пропозиції "Відродження" висловились 99 депутатів, за проголосували лише 68, ще 46 – утримались під час голосування. Під час повторного голосування результат був майже таким само: 68 голосів "за", 98 голосів "проти" і 46 голосів "утрималися".

Лідер проросійської партії Костадін Костадінов після цього заявив, що під час голосування насправді виникла плутанина, й у підсумку була відхилена думка юридичного комітету не проводити референдум.

"Тепер, станом на зараз, остаточне рішення в руках президента, який зобов'язаний виконати закон і рішення парламенту й призначити референдум", – написав Костадінов у Facebook, хоча іншого підтвердження його словам немає.

Болгарія планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність, через яку в країні за останні два роки відбулись чотири позачергові вибори до парламенту, а також невідповідність інфляційних критеріїв єврозоні.

У лютому в Єврокомісії припустили, що Болгарія може приєднатися до єврозони з січня 2025 року, якщо відповідатиме всім критеріям вступу. Нині в країні працює проєвропейський уряд, який прагне втілити свої зобов'язання перед ЄС.