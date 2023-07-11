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В Ісландії сповільнюється виверження вулкана біля Рейк’явіка

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Вівторок, 11 липня 2023, 19:31

Виверження вулкану в Ісландії поблизу столиці країни Рейк'явіка сповільнюється, а газове забруднення зменшується.

Про це повідомили місцеві експерти, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Інтенсивність виверження значно зменшилася, заявило у вівторок ісландське метеорологічне бюро Ведур. 

Утім, людей все одно закликали триматися подалі від зони обмеженого доступу до місця виверження.

Вулкан Літлі Хрутур, розташований приблизно за 60 км від столиці країни, привернув увагу людей, які намагаються дістатися до нього ближче. Найближча автостоянка розташована за 9 км від вулкана.

Пізно ввечері в понеділок через виверження жителів півострова Рейк'янес закликали закрити вікна і вимкнути вентиляцію.

Метеорологічна служба раніше попереджала про високу загазованість в районі виверження, з якого витікає лава.

Очікується, що небезпечні гази вплинуть на район Фаґрадалсф'ятль на південь від виверження, далі від густонаселених районів.

Виверження почалося після інтенсивної сейсмічної активності протягом останніх кількох днів і класифікується як тріщинне виверження, яке зазвичай не призводить до великих вибухів або значної кількості попелу в стратосфері.

Одне з найбільш руйнівних вивержень вулкана в новітній історії Ісландії сталося в 2010 році, коли вулкан Ейяфьядлайокудль на півдні країни вивергнув настільки великий обсяг попелу, що на кілька тижнів зупинив повітряне сполучення по всій Європі. У  результаті було скасовано 100 тисяч рейсів.

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Ісландія