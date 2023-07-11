В Ісландії сповільнюється виверження вулкана біля Рейк’явіка

Виверження вулкану в Ісландії поблизу столиці країни Рейк'явіка сповільнюється, а газове забруднення зменшується.

Про це повідомили місцеві експерти, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Інтенсивність виверження значно зменшилася, заявило у вівторок ісландське метеорологічне бюро Ведур.

Утім, людей все одно закликали триматися подалі від зони обмеженого доступу до місця виверження.

A volcano around 20 miles from Iceland's capital has started to erupt. It has caused no damage or disruption to flights, despite being so close to a major airport.



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Вулкан Літлі Хрутур, розташований приблизно за 60 км від столиці країни, привернув увагу людей, які намагаються дістатися до нього ближче. Найближча автостоянка розташована за 9 км від вулкана.

Пізно ввечері в понеділок через виверження жителів півострова Рейк'янес закликали закрити вікна і вимкнути вентиляцію.

Метеорологічна служба раніше попереджала про високу загазованість в районі виверження, з якого витікає лава.

Очікується, що небезпечні гази вплинуть на район Фаґрадалсф'ятль на південь від виверження, далі від густонаселених районів.

Виверження почалося після інтенсивної сейсмічної активності протягом останніх кількох днів і класифікується як тріщинне виверження, яке зазвичай не призводить до великих вибухів або значної кількості попелу в стратосфері.

Одне з найбільш руйнівних вивержень вулкана в новітній історії Ісландії сталося в 2010 році, коли вулкан Ейяфьядлайокудль на півдні країни вивергнув настільки великий обсяг попелу, що на кілька тижнів зупинив повітряне сполучення по всій Європі. У результаті було скасовано 100 тисяч рейсів.