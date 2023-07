В Ісландії сповільнюється виверження вулкана біля Рейк’явіка

Виверження вулкану в Ісландії поблизу столиці країни Рейк'явіка сповільнюється, а газове забруднення зменшується.

Про це повідомили місцеві експерти, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Інтенсивність виверження значно зменшилася, заявило у вівторок ісландське метеорологічне бюро Ведур.

Утім, людей все одно закликали триматися подалі від зони обмеженого доступу до місця виверження.

