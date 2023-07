В Исландии замедляется извержение вулкана возле Рейкьявика

Извержение вулкана в Исландии вблизи столицы страны Рейкьявика замедляется, а газовое загрязнение уменьшается.

Об этом сообщили местные эксперты, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Интенсивность извержения значительно уменьшилась, заявило во вторник исландское метеорологическое бюро Ведур.

Впрочем, людей все равно призвали держаться подальше от зоны ограниченного доступа к месту извержения.

