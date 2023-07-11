В Исландии замедляется извержение вулкана возле Рейкьявика

Извержение вулкана в Исландии вблизи столицы страны Рейкьявика замедляется, а газовое загрязнение уменьшается.

Об этом сообщили местные эксперты, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Интенсивность извержения значительно уменьшилась, заявило во вторник исландское метеорологическое бюро Ведур.

Впрочем, людей все равно призвали держаться подальше от зоны ограниченного доступа к месту извержения.

A volcano around 20 miles from Iceland's capital has started to erupt. It has caused no damage or disruption to flights, despite being so close to a major airport.



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Вулкан Литли Хрутур, расположенный примерно в 60 км от столицы страны, привлек внимание людей, которые пытаются добраться до него поближе. Ближайшая автостоянка расположена в 9 км от вулкана.

Поздно вечером в понедельник из-за извержения жителей полуострова Рейкьянес призвали закрыть окна и выключить вентиляцию.

Метеорологическая служба ранее предупреждала о высокой загазованности в районе извержения, из которого вытекает лава.

Ожидается, что опасные газы повлияют на район Фаградалсфьятль к югу от извержения, дальше от густонаселенных районов.

Извержение началось после интенсивной сейсмической активности в течение последних нескольких дней и классифицируется как трещинное извержение, которое обычно не приводит к большим взрывам или значительному количеству пепла в стратосфере.

Одно из самых разрушительных извержений вулкана в новейшей истории Исландии произошло в 2010 году, когда вулкан Эйяфьядлайокудль на юге страны изверг настолько большой объем пепла, что на несколько недель остановил воздушное сообщение по всей Европе. В результате было отменено 100 тысяч рейсов.