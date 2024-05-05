ЗМІ: У нападі на представника партії Шольца зізнався 17-річний підліток

У Німеччини 17-річний підліток з Дрездена зізнався в нападі на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Про це стало відомо виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, 17-річний Квентін Ж. з'явився зі своєю матір'ю в поліцейському відділку Дрезден-Зюд в районі Проліс близько 1-ї години ночі в неділю.

Як зазначають, він зізнався у нападі, але не розповів жодних подробиць.

Реклама:

Оскільки хлопцю ще не виповнилось 18 років, він сам з’явився у відділку і має постійне місце проживання, запобіжний захід у вигляді арешту йому не загрожує.

Як стало відомо Bild, юнакові дозволили повернутися додому за певних умов. Тепер його мають допитати в поліцейському Центрі з протидії тероризму та екстремізму.

За даними видання, Квентін Ж. раніше не був відомий поліції, його мотив наразі невідомий.

Екке зазнав нападу з боку групи осіб у дрезденському районі Штрізен близько 22:30 3 травня. Він був настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні.

"Напад стався, коли він розклеював плакати до майбутніх місцевих та європейських виборів. Троє чи четверо незнайомців раптово з'явилися, образили команду, що розвішувала плакати, а потім раптово почали жорстоко бити його", – розповів лідер саксонської СДПН Хеннінг Хоман.

Як зазначає видання, сьогодні Екке мають зробити операцію.

Коментуючи інцидент, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до об'єднаних дій проти правих.