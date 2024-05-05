Макрон розповів, як ставиться до обмеження президентських термінів у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон розповів про своє ставлення до передбаченого Конституцією країни обмеження двох президентських термінів поспіль.

Про це він сказав в інтерв’ю La Tribune Dimanche, повідомляє "Європейська правда".

Макрон зазначив, що це правило "існує, і я не збираюся змінювати Конституцію".

"Але якщо ви запитаєте мою особисту думку: я думаю, що завжди краще, коли ми залишаємо вибір за виборцями", – зазначив він.

Реклама:

Водночас Макрон додав, що його слова не обов’язково означають, що він хотів би балотуватися на третій термін.

"Але коли ви ставите заборони в законі, ви певним чином забираєте частину свободи виборців, які є суверенними", – пояснив він.

Згідно з чинною Конституцією Франції, президент не може обіймати посаду більше, ніж "два терміни поспіль", відповідно до конституційної поправки 2008 року.

Влітку минулого року ЗМІ повідомили, що Макрон критикував запроваджене у 2008 році обмеження президентських строків.