Макрон розповів, як ставиться до обмеження президентських термінів у Франції
Президент Франції Емманюель Макрон розповів про своє ставлення до передбаченого Конституцією країни обмеження двох президентських термінів поспіль.
Про це він сказав в інтерв’ю La Tribune Dimanche, повідомляє "Європейська правда".
Макрон зазначив, що це правило "існує, і я не збираюся змінювати Конституцію".
"Але якщо ви запитаєте мою особисту думку: я думаю, що завжди краще, коли ми залишаємо вибір за виборцями", – зазначив він.
Водночас Макрон додав, що його слова не обов’язково означають, що він хотів би балотуватися на третій термін.
"Але коли ви ставите заборони в законі, ви певним чином забираєте частину свободи виборців, які є суверенними", – пояснив він.
Згідно з чинною Конституцією Франції, президент не може обіймати посаду більше, ніж "два терміни поспіль", відповідно до конституційної поправки 2008 року.
Влітку минулого року ЗМІ повідомили, що Макрон критикував запроваджене у 2008 році обмеження президентських строків.