У Німеччині наполягають на виконанні вимог НАТО попри незадоволення Зеленського

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що розуміє розчарування президента України Володимира Зеленського повільним процесом набуття членства в НАТО, але наполягає на тому, що для вступу необхідно виконати певні вимоги.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ARD.

"Я розумію незадоволення і нетерпіння. Особливо з огляду на ситуацію, в якій перебуває Україна. Я повністю співчуваю. І все ж таки: є зобов'язання. Україна стане членом НАТО, як тільки будуть виконані передумови", – наголосив Пісторіус.

За його словами, угода у вигляді пакета рішень із трьох елементів, який ухвалили щодо України на саміті у Вільнюсі, "ніколи раніше не існувала в такій чіткості".

Нагадаємо, що саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства. Перше – це нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин, другий – утворення нової Ради Україна-НАТО, яка стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, третє - підтвердження, що Україна стане членом НАТО та згода вилучити вимогу про План дій щодо членства.

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування рішенням саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі щодо членства України, в якому не було бажаного для Києва запрошення.