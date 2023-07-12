В Германии настаивают на выполнении требований НАТО, несмотря на недовольство Зеленского

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что понимает разочарование президента Украины Владимира Зеленского медленным процессом обретения членства в НАТО, но настаивает на том, что для вступления необходимо выполнить определенные требования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью немецкому общественному вещателю ARD.

"Я понимаю недовольство и нетерпение. Особенно учитывая ситуацию, в которой находится Украина. Я полностью сочувствую. И все же: есть обязательства. Украина станет членом НАТО, как только будут выполнены предпосылки", – подчеркнул Писториус.

По его словам, соглашение в виде пакета решений из трех элементов, который приняли по Украине на саммите в Вильнюсе, "никогда раньше не существовало в такой четкости".

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству. Первое – это новая многолетняя программа поддержки для Украины, которая сделает возможным переход с советских к натовским стандартам тренировки и доктрин, второе – создание нового Совета Украина-НАТО, который станет форумом для консультаций и принятия решений, третье – подтверждение, что Украина станет членом НАТО и согласие изъять требование о Плане действий по членству.

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм их оценивания. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование решением саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе относительно членства Украины, в котором не было желаемого для Киева приглашения.