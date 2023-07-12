Кулеба очікує на активізацію закликів до переговорів із РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що поки не спостерігає активізації закликів до переговорів із Росією, однак очікує цього до кінця року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що поки не спостерігає активізації закликів до переговорів із Росією.

"Думаю, що ці голоси почнуть ближче до кінця року намагатися звучати голосніше. Але і наші хлопці на фронті, і ми на дипломатичному фронті працюємо так, щоб ці люди не заважали Україні наближати її перемогу", – зазначив Кулеба.

Він зауважив, що шлях до "якихось" переговорів відкриється за умови, що Росія добровільно вийде з території України, щоб "зберегти життя своїх солдатів".

За словами глави українського МЗС, він не уявляє собі активізації цього процесу зараз.

"Я не думаю, що зараз хтось може собі дозволити вийти і сказати… Або навіть не виходити, а десь у закритому кабінеті сказати "я не до кінця підтримую звільнення українських територій", – наголосив міністр.

Кулеба додав, що союзники по НАТО підтримують прагнення України відновити контроль над її землями в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Він підкреслив, що дипломатія, коли йдеться про звільнення окупованих земель, "була би кращою", але станом на зараз "Росія "бикує" і вважає, що вона все ще може досягнути якихось своїх цілей військовим шляхом".

"То ми їм військовим шляхом разом з партнерами показуємо, що вона цього не досягне. Тобто поки що шлях до перемоги суто військовий", – зазначив Кулеба.

Як раніше повідомляла "Європейська правда" з посиланням на неназваного представника НАТО, в Альянсі не виключають, що питання Криму може бути вирішене дипломатичним шляхом, але поки не бачать ознак того, що РФ готова до переговорів.