Кулеба ожидает активизации призывов к переговорам с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока не наблюдает активизации призывов к переговорам с Россией, однако ожидает этого до конца года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Радио Свобода заявил, что пока не наблюдает активизации призывов к переговорам с Россией.

"Думаю, что эти голоса начнут ближе к концу года пытаться звучать громче. Но и наши ребята на фронте, и мы на дипломатическом фронте работаем так, чтобы эти люди не мешали Украине приближать ее победу", – отметил Кулеба.

Он отметил, что путь к "каким-то" переговорам откроется при условии, что Россия добровольно выйдет с территории Украины, чтобы "сохранить жизнь своих солдат".

По словам главы украинского МИД, он не представляет себе активизации этого процесса сейчас.

"Я не думаю, что сейчас кто-то может себе позволить выйти и сказать... Или даже не выходить, а где-то в закрытом кабинете сказать, что я не до конца поддерживаю освобождение украинских территорий", – подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что союзники по НАТО поддерживают стремление Украины восстановить контроль над ее землями в пределах международно признанных границ 1991 года.

Он подчеркнул, что дипломатия, когда речь идет об освобождении оккупированных земель, "была бы лучше", но по состоянию на сейчас "Россия "быкует" и считает, что она все еще может достичь каких-то своих целей военным путем".

"Так мы им военным путем вместе с партнерами показываем, что она этого не достигнет. То есть пока путь к победе чисто военный", – отметил Кулеба.

Как ранее сообщала "Европейская правда" со ссылкой на неназванного представителя НАТО, в Альянсе не исключают, что вопрос Крыма может быть решен дипломатическим путем, но пока не видят признаков того, что РФ готова к переговорам.