Найвищий адміністративний суд Болгарії визнав винною місцеву газету "Труд" у поширенні гомофобної мови ворожнечі за публікацію статті з російського порталу "Катюша".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv, цитуючи рішення суду.

У статті йшла мова про "погіршення суспільних настроїв щодо не гетеросексуальних людей" у США у часи правління адміністрації президента Дональда Трампа. Автор також описував, як "геї все активніше беруть участь у політичному та громадському житті США", що було названо "заразою".

"У статті чітко простежується припущення, що геї є "збоченцями" і тому небезпечні для дітей", – йдеться в рішенні суду.

У перекладеній статті, яка була опублікована в РФ у вересні 2019 року, також стверджується, що рішення Європейського суду з прав людини в Страсбурзі проти Росії є продуктом "збоченців", які працюють в ЄСПЛ.

У своєму рішенні болгарський суд зазначає, що свобода слова не є абсолютною, і що поширення мови ненависті створює принизливе, образливе і загрозливе середовище в болгарському суспільстві.

Примітно, що у листопаді 2021 року Комісія із захисту від дискримінації зобов'язала ту ж саму газету "Труд" та її видавця Петьо Бласкова запровадити внутрішній механізм самоконтролю та недискримінації.

Раніше повідомлялося, що спецслужби Болгарії мають суперечливі оцінки щодо того, як на країну та світ надалі вплине загарбницька війна Росії проти України.

Перед цим прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков пообіцяв, що влада більше не закриватиме очей на російське втручання в справи країни.