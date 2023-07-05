Болгарський прем'єр заявив про намір боротися з російською агентурою в країні

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков пообіцяв, що влада більше не закриватиме очей на російське втручання в справи країни.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв'ю Politico.

За його словами, настав час покласти край практиці, коли правоохоронні органи та служби безпеки закривають очі, коли йдеться про розслідування справ, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

Він зазначив, що болгарські посадовці часто беруть свій підхід щодо російського втручання з назви фільму Стенлі Кубрика "З широко заплющеними очима".

Денков наголосив, що проросійська партія "Вазраждане" поширює через соцмережі брехню, щоб залякати населення і намагатися використати цих людей для отримання певної політичної вигоди.

"Ця агресія стає все більш помітною, і ми не можемо дозволити тривати їй надалі", – додав він.

Одним із пріоритетів нового уряду Болгарії є широкомасштабна реформа спецслужб з метою викорінення московської агентури, але спроби влади наштовхнулися на спротив президента Румена Радева, якого вважають промосковським діячем і який наразі підписує призначення керівників служб безпеки, перешкоджаючи будь-яким змінам у системі.

Щоб подолати цю перешкоду, переконаний Денков, знадобиться "один-два місяці, якщо президент не змінить свою думку".

Раніше Ніколай Денков назвав неофашистською організацією проросійську партію "Вазраждане" через агресивну поведінку її лідера та прихильників.

У червні Міністерство закордонних справ Болгарії звинуватило посла Росії Елеонору Митрофанову в поширенні дезінформації, коли вона заявила, що відправка болгарських солдатів в Україну негативно вплине на діалог між Москвою і Софією.