Ердоган пояснив, як командирів з "Азовсталі" передали Україні попри позицію РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що дозвіл забрати до України командирів-захисників "Азовсталі" зрештою "вийшов на позитив" у відносинах з Росією.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Ердоган запевнив, що домовленості про те, що військові командири, які захищали "Азовсталь", мають лишатися у Туреччині, були досягнуті на двосторонній основі між Україною та Росією. Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

"Спершу це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п’ятниці вони були у нас", – пояснив він.

За словами Ердогана, він віддав захисників "Азовсталі" лише через те, що про це попросив президент Володимир Зеленський. "Коли ми отримали цей запит – то ми віддали цих командирів", – сказав турецький президент.

Утім, він не вважає, що це вплинуло на відносини з Росією. "Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив", – заявив він та спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні.

Раніше посол України розповів, як вдалося повернути захисників ''Азовсталі'' додому.

5 командирів з "Азовсталі" перебували в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки президента країни Ердогана.