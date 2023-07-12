Україна поки не отримує ATACMS з "об’єктивних причин" – Кулеба

Україна працює зі Сполученими Штатами над тим, щоб отримати далекобійні ракети ATACMS.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, він знає "деякі причини", чому США ще не ухвалили рішення про передачу Києву далекобійних ракет, додавши, що ці причини "є доволі об’єктивними".

"Ми з ними працюємо. Але США ухвалюють рішення щодо надання нам деяких інших типів зброї. Це дуже складні рішення. А вони їх ухвалюють", – зізнався Кулеба.

При цьому глава МЗС наголосив, що у нього немає враження, буцімто рішення щодо передачі Україні ATACMS не ухвалюється навмисне, зауваживши, що не бачить цього.

"Там є певні проблеми, є певні аспекти, для яких потрібно знайти рішення для того, щоб це було надано. Але США роблять реально дуже багато для нас. Ми їм за це дуже вдячні. Тому і язик не повертається їх за це критикувати", – відзначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.

Перед цим з'явилася інформація, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.